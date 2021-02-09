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Anız yangını ile başlayan orman yangını söndürüldü

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesine bağlı Hasançavuş köyünde anız yangını ile başlayan orman yangını Orman İşletme Müdürlüğü ve Akçakoca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün müdahalesi ile söndürüldü.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Hasançavuş köyünde anız yangını ile başlayan orman yangını Orman İşletme Müdürlüğü ve Akçakoca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün müdahalesi ile söndürüldü. Yangın nedeni ile 23 dönüm ormanlık alan ile 7 dönüm şahıs arazisi zarar gördü.


Edinilen bilgilere göre, Hasançavuş köyünde bir şahsın arazisinde anız yangını çıktı. Rüzgarında etkisi ile yangın ormanlık alana sıçradı. Alevleri gören vatandaşlar durumu Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü ve Akçakoca İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Şiddetli rüzgarında etkisi ile kısa sürede büyüyen yangın yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında 23 dönümlük ormanlık alan ile 7 dönümlük şahıs arazisi zarar gördü. İtfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

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