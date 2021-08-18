Anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Ballıca köyünde başlayan anız yangını Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin anında müdahalesi ile ormana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Düzce'nin Ballıca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gökyüzünü kaplayan siyah dumanları gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı merkezini arayarak Aydınpınar Caddesi üzerinde bir köyden gökyüzünü dumanların kapladığı ihbarını yaptı. İhbarı alan ekipler yangın noktasını belirlemek için uzun uğraşlar verdi. Duyarlı vatandaşların olayı takip etmesinin ardından alevlerin yükseldiği nokta belirlendi. İtfaiye ekiplerine alevlerin konumu gönderilmesinin ardından anız yangını ormana sıçramadan kısa süre içerisinde söndürülerek kontrol altına alındı. Jandarma ekipleri yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlattı.