Anne baba eğitimleri başlandı

DÜZCE (İHA) – Düzce Bilim ve Sanat Merkezi'nce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında anne ve babalara yönelik eğitimler başlatıldı.

Düzce Bilim ve Sanat Merkezi özel yetenekli öğrencilere yönelik eğitim çalışmalarına bir yandan devam ederken, bir yandan da velilere yönelik eğitimler oluşturuyor. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Genel müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Özel Yetenekli Çocuğum Var' projesi kapsamında özel yetenekli çocukların ailelerine yönelik eğitimler Düzce BİLSEM'de be başlatıldı. Çocukların anne ve babalarına ayrı ayrı hazırlanan modüller ile eğitim alan aileler, projeden memnun olduklarını dile getirdi.