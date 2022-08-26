Anne babalar tarlada çocukları yüzme kursunda

DÜZCE(İHA) – Düzce'ye Mevsimlik Tarım İşçisi olarak gelen ailelerin çocukları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikle yüzme eğitimi alıyor.

Mevsimlik tarım işçisi olarak Düzce'ye gelen ailelerin çocuklarına ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle yüzme eğitimleri veriliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Uluslararası Çalışma Örgütü ve Su Topu Federasyonu'nun ortak projesine Düzce ilinde toplam 130 çocuk katılım sağlayarak derslerden faydalanıyor.

Düzce'ye gelen çocukların memleketlerine dönerken yüzme öğrenerek dönmeleri hedefleniyor.