Anne Özlü'ye son görev

Hükümet Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün annesi 91 yaşındaki Behiye Özlü, son yolculuğuna uğurlandı.

2016 yılında beyin damarlarına pıhtı atması sonucu yoğun bakıma alınan, Ankara Numune Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Düzce'ye dönen Behiye Özlü, bir süre önce tekrar rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün annesi Behiye Özlü hayatını kaybetti.

Öğlen namazını müteakip Düzce'nin Çilimli ilçesi Topçular Mahallesi Müminler Camii'nde kılınan cenaze namazına Eski Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Eski Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gazeteci Abdülkadir Selvi, TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Düzce milletvekilleri, il protokolü ve çok sayıda sevenleri de katıldı. Müminler Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Behiye Özlü, Çilimli İlçe Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.