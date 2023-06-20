Sağlık Bakanlığı tarafından çocuk sağlığının korunması, hastalıkların azaltılması, bebek ve çocuk ölümlerinin önlenmesi için diğer çocuk sağlığı programlarına paralel olarak anne sütünün teşviki ve bebek dostu sağlık kuruluşları programı yapılmakta.

Düzce Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı program dahilinde daha önce uzaktan eğitimi tamamlayan hastane ve toplum sağlığı merkezlerinde görev yapan ebe ve hemşireler anne sütü ve emzirme danışmanlığı eğitimi düzenlenmiştir.

Sağlıklı Hayat Merkezi eğitim salonunda düzenlenen eğitim programını başarı ile tamamlayan personele eğitim belgeleri Toplum Sağlığı Merkezimizde görevli eğitmen Ebe Semra Demirel tarafından verildi.