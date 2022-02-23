Anne ve anne adaylarına uyuşturucu ile mücadele eğitimi verildi

En iyi Narkotik polisi anne projesi kapsamında tekstil işçisi anneler ve anne adaylarına narkotik suçlarla mücadele eğitimi verildi.

Düzce'nin Akçakoca İlçesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ilçede bulunan tekstil fabrikasında çalışan anne ve anne adaylarına En iyi narkotik polisi anne projesi kapsamında eğitim verildi. Fabrikada çalışan 65 kadının katıldığı eğitimde uyuşturucu maddeler anlatılarak uyuşturucu madde bağımlılığı ile mücadele, uyuşturucu tedavi yöntemleri konularında bilgiler verildi.

Anne ve anne adaylarına ayrıca Uyuşturucuyla Mücadele Uygulaması (UYUMA) hakkında bilgi verilerek cep telefonlarına da uygulama yüklendi.