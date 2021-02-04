Anneler mangala turnuvasında ter döktü

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen Mangala turnuvasında anneler ter döktü. 18 annenin yarıştığı turnuvada bu kez çocuklar annelerine destek verdi.

Düzce Gençlik Merkezi tarafından Anneler Arası Mangala Turnuvası düzenlendi. Önce Gençlik Merkezinde eğitim alan anneler eğitimlerinin ardından, turnuvaya katıldı. Düzenlenen turnuvada 18 anne kıyasıya yarıştı. Salonda kağıtların üzerine destek sloganları yazan çocuklar, annelerine destek verdi. Kıyasıya geçen turnuvada Tuğba Bedir birinci, Arzu Bilgin ikinci, Hilal Zengin ise üçüncü olurken, dereceye giren anneler ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'nın elinden aldılar.

Düzenlenen turnuvaya Vali Yardımcısı Hürrem Süleyman Aksoy ve eşi Pembe Aksoy, Gençlik ve Spor İl Müdür İsa Yazıcı, İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Günal, Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan katıldı.