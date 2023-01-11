Anneler pişirdi, öğrenciler hamsi şenliği yaptı

Düzce(İHA) – Düzce'de bir okulda hamsi şenliği düzenledi. Velilerin pişirdiği hamsileri yiyen öğrenciler, horon oynadı.

Düzce'de Fatih ilk ve ortaokulu okul aile birliği üyesi kadınlar, hamsi şenliği düzenlemek için harekete geçti. Okul yönetimleriyle görüşen okul aile birliği üyeleri, 70 kilo hamsi aldı. Okulda kurulan mutfakta, hamsileri elleriyle pişiren veliler, balık ekmekleri öğrencilere dağıttı.

Öğrenciler, bahçesinde çalan tulum ve kemençe havalarına da horon oynayarak eşlik etti. Yapılan hamsi şenliği ile ilgili bilgi veren Fatih İlkokulu Aile Birliği Başkanı Güner Usta; “Çocuklarımıza balık dağıtıyoruz. Eğlenceyle birlikte şenlikli bir gün oldu. Herkes emeğini ortaya koydu. Okul aile birliği ve velilerimiz, el birliğiyle etkinliğimizi yaptık. Balıkları ise okul aile birliği üyeleri, velilerimiz ve komşularımız hep birlikte yapıp çocuklarımıza dağıttık. Çocuklar söz konusu olunca herkes destek oldu. Velilerimizin desteği ile yapılan balıkları anne şefkatiyle çocuklarımıza ellerimizle yediriyoruz. 70 kilo civarında hamsimizi kılçıklarına kadar ayıklayarak yeşillikleriyle birlikte çocuklarımıza yediriyoruz” diye konuştu.