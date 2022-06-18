Annelere 111 bin lira destek

DÜZCE (İHA) – Çocuk parası olarak da bilinen doğum yardım parası yeni doğum yapmış annelere maddi destek olarak Düzce'de haziran ayı içerisinde 262 anneye maddi destek ödemesi yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 15 Mayıs 2015 tarihinde başlatılan doğum yardımları doğan veya doğacak her bir çocuk için bir kereye mahsus anneye ödeme yapılıyor. Doğum yardımı anne ve babanın her ikisinin de sağ ve Türk vatandaşı olması halinde anneye yapılıyor. Anne doğumda vefat ederse, ödeme bu sefer Türk vatandaşı olan baba üzerinden gerçekleştiriliyor.

Düzce'de haziran ayı içerisinde 262 doğum yapan anneye maddi destek sağlandı. Buna göre annelere toplam 111 bin 718 lira 18 kuruşluk ödeme yapıldı.

Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ercan Öztürk yaptığı açıklamada, “Doğum yapan annelerimize Mayıs 2015'den beri bakanlığımız nezdinde maddi destek sağlamasını yapıyoruz. Haziran ayı içerisinde 262 anneye 111 bin 718 lira 18 TL'lik bir ödeme gerçekleştirdik. 2022 yılı içerisinde de gerekli şartları yerine getiren annelerimize ödemelerimiz devam edecek” dedi