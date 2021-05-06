Annelerinin terk ettiği kaya sansarları koruma altına alındı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde annelerinin terk ettiği ve vatandaşlar tarafından bulunan kaya sansarı yavruları, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde duyarlı bir vatandaş tarafından 2 kaya sansarı yavrusu bulundu. Yavrular anneleri tarafından bırakılabileceği düşünen vatandaş sansarları olduğu yerde bıraktı. Bir gece sonra tekrar bulduğu yere giden vatandaş, annelerinin yavruları almadığını görünce durumu Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirdi. Ekipler Kaya sansarlarını Efteni Gölü Yaban hayatı Geliştirme ve rehabilitasyon merkezine getirerek şırınga ile beslemeye başladı.

Yaban Hayat Uzmanı Buğra Emiroğlu tarafından özel ilgi ile bakılacak olan yavru kaya sansarları bakımlarının ve doğal hayata alışmalarının ardından yaban hayata bırakılacak.