Annesinin böbreği ile yaşama yeniden bağlandı

DÜZCE(İHA) – Bolu'da yaşayan ve 1,5 yıldır kronik böbrek yetmezliğiyle mücadele eden 27 yaşındaki Mehmet Atay, annesi tarafından veriler böbrekle yaşama yeniden bağlandı. Düzce Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde yapılan ameliyat başarıyla gerçekleşti.

Son teknolojik imkanlar ve uzman kadrosu ile karaciğer ve böbrek nakil operasyonlarını sürdüren Düzce Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi, bölgesinde sağlık açısından önemli bir merkez olma yolunda ilerliyor. Covid-19 pandemisinin organ nakil süreçlerini ve bağışlarını olumsuz etkilediği dönemde Düzce Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi, üst düzey önlemler altında ikisi canlıdan-canlıya olmak üzere 6. organ naklini yaptı.

Bolu'da ikamet eden ve 1,5 yıldır kronik böbrek yetmezliğiyle mücadele eden Mehmet Atay, 7 aydır diyalize bağlı yaşıyordu. Tedavi gördüğü Bolu'dan Düzce Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'ne yönlendirilen Mehmet Atay, merkez nakil listesine alındı.

Ameliyat 3,5 saat sürdü

Yapılan tetkiklerde anne Güllü Atay'ın (44) böbreğinin oğlu ile uyumlu olduğu belirlendi. Anne Atay'ın oğlunun sağlığına kavuşması için donör olmayı kabul etmesiyle nakil hazırlıklarına başlandı. Düzce Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Kemal Peker ve ekibi, anne Güllü Atay'dan aldıkları böbreği yaklaşık 3,5 saat süren operasyon ile oğluna nakletti. Ameliyat sonrası takiplerinde sağlık durumları iyi giden anne ve oğlu, nakil ve operasyon sürecinde emeği geçen Düzce Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi ekibine teşekkür etti.

“Yaşamımda İkinci Sayfa Açtılar”

Annesinin böbreği ile sağlıklı bir yaşama adım atan Mehmet Atay, ameliyattan önce yaşadığı zorlu süreçlere dikkat çekti. Diyaliz tedavi nedeniyle kısıtlı bir hayat sürdüğünü ifade eden Atay, “Bir bardak su içince tıkanıyordum, rahatsızlık duyuyordum. Hayatım kısıtlıydı. Benim yaşıtlarım dışarda gezerken, ben 4 saatimi diyalizde geçiriyordum. Annemle bir karar aldık ve Düzce Üniversitesi Hastanesine başvurduk. Tetkiklerin ardından annemin böbreği ile benim böbreğimin uyumlu çıktı. En yakın zamanda ameliyat kararı alındı. Doktorumuz, nakil koordinatörümüz ve hemşirelerimize teşekkür ediyorum. Bana bu yaşımda tekrardan ikinci sayfa açtılar“diye konuştu.

Nakil için Bolu'dan Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne yönlendirildiklerini ifade eden Güllü Atay ise, oğlunun sağlığına kavuşmuş olmasından mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Bölgedeki tek faal organ nakil merkezi

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, organ nakil merkezinin Düzce ve bölgesi için önemli bir kazanım olduğunun altını çizerek, organ naklini gerçekleştiren tüm ekibi tebrik etti.

Düzce Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nin gerçekleştirdiği başarılı operasyonların gurur verici olduğunu ifade eden Hastane Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay ise, nakil operasyonu sürecinde yer alan tüm koordinatör ve hemşirelere teşekkür etti.