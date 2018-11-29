Antalya'da Türkiye'nin etki sahasıyla ilgili konferans verdi

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Dr. Ayhan Nuri Yılmaz, “Türkiye'nin Etki Sahası” konferanslar dizisinin sonuncusunu “Türkiye'nin Etki Sahası: Dünyayı Anlamak ve Doğru Yorumlamak” başlığı altında Antalya Bilim Üniversitesi'nde gerçekleştirdi. Aynı üniversite bünyesindeki yabancı öğrenciler için de “A Real Life Experience in Canada” başlıklı bir sunum yaparak Kanada'da geçirmiş olduğu dönemdeki tecrübelerini paylaştı.

“Türkiye'nin Etki Sahası: Dünyayı Anlamak ve Doğru Yorumlamak” başlıklı konferans, Dr. Öğr. Üyesi Dr. Ayhan Nuri Yılmaz'ın dünyanın çeşitli yerlerine yaptığı gezilerden ve buralardaki Türk izlerinden yola çıkarak hazırlandı.

Türk Dünyası olarak ifade edilen, daha bilinir olan ve Türk kültür sahasının etkisinin daha beklenilir olduğu yerlerin dahil edilmediği konferansın temel amacının, öğrencilerde algılanan zayıf milli kimlik bilincini kuvvetlendirmek ve özellikle Batı karşısında duyulan aşağılık kompleksinin giderilmesi için bir adım atmak şeklinde belirtildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.” sözleri ile veciz bir şekilde ifade ettiği düşüncenin hayata geçirilmesinde, bu konferansların etkili olacağının düşünüldüğü dile getirildi.

Konferansta, Dr. Öğr. Üyesi Dr. Ayhan Nuri Yılmaz tarafından, Avrupa'nın ve Asya'nın önemli kavşaklarında çarpıcı, pek bilinmeyen hikayelerden ve tarihi olaylardan yola çıkarak dünyada nasıl algılandığımız, ne gibi izler bıraktığımız ilginç anekdotlarla anlatıldı.

“Türkiye'nin Etki Sahası” konferansında bahsedilmeyen bölgelerle ilgili olarak “Etki Sahası 2” başlıklı konferanslar düzenlemeyi planlayan Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Nuri Yılmaz'a program sonunda teşekkür plaketi takdim edildi.