Antik kentin ihtiyacı olan park yapılıyor

Faruk Özlü, Konuralp'in merkezinde yaklaşık 2 bin 400 metrekare alanda yapımına başlanan parkın, her yaştan vatandaşa hitap edecek şekilde donatılacağını kaydetti.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Konuralp merkezinde yeni park yapım çalışmalarına devam ediyor. Uzun zamandır yapılması istenen park için program yapan müdürlük, alanın temizlenmesinin ardından vakit kaybetmeden çalışmalara başladı. Faruk Özlü de başkan yardımcıları Hasan Günden, Oya Kocaman ve Barış Bayrak ile parkta yapılan çalışmaları yerinde takip etti.

“Kısa sürede bitireceğiz”

Konuralp'teki parkın kısa sürede tamamlanmasını isteyen Özlü, “Tarihin derinliklerine yolculuk yaptığımız Konuralp'imizde park yapım çalışmamızı sürdürüyoruz. Her yaştan vatandaşımızın faydalanacağı imkânlarla donatacağımız parkımızı kısa süre içinde bitireceğiz” dedi.

2 Bin 400 metrekare alanda yapılması planlanan parkta; çocuk oyun ve fitness grupları, 4 adet kamelya, tuvalet, oturma bankları ve yürüyüş yollarının yanı sıra vatandaşların piknik yapabilmesi için yeşil alan da oluşturulacak.