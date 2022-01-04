Antik kentin orkestra zeminine ulaşıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi tarafından kazı çalışmaları devam eden Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde ki kazı çalışmalarında tiyatro bölümünün orkestra zeminine ulaşıldı.

Düzce Belediyesi, Düzce Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi'nin katkıları ile Konuralp'te devam eden kazı çalışmalarında her geçen gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yapılan kazı çalışmalarında daha önce bir çok tarihi eser çıkarken, bu sefer tiyatro bölümü ile ilgili sevindiren bir gelişme yaşandı. Tiyatro bölümünün orkestra zemini kazı çalışmaları sonrasında bulundu. Arkeologlar tarafından titizlik ile yapılan çalışma ile orkestra zemininin tamamı ilerleyen günlerde açılması bekleniyor.