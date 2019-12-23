Antik tiyatro 3 yıl içinde gün yüzüne çıkacak

Faruk Özlü hafta sonu Düzce'nin doğal güzellikleri ile tarihi yerleşim yerlerini gezdi. Konuralp ve Kurugöl'de incelemelerde bulunan Başkan Özlü bu bölgeler için uygulanacak projelerin detaylarını da paylaştı.

Başkan Özlü, hafta sonu Düzce'yi karış karış gezdi. Doğal, kültürel ve turizm potansiyelleri üzerinde yapılacak çalışmalara ilişkin beraberindeki akademisyenler ve ilgili kurum temsilcileri ile ilk olarak Konuralp'e giden Başkan Özlü burada Antik Tiyatro'da yapılan çalışmaları inceledi. İl Kültür Turizm Müdürü Resul Taştan, Konuralp Müze Müdürü İhsan Arslan ve Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Dr. Ahmet Bilir ile Antik Tiyatro etrafında geziler yapan Başkan Özlü, Batı Karadeniz'in en eski yerleşim alanı olan Konuralp'in en kısa sürede kültür turizmine kazandırılması için çalışmalara hız verileceğini belirtti.

Başkan Özlü, “Burada bir hazine yatıyor, aslında yıllardır buradaki potansiyel turizme kazandırılabilirdi ancak üzerine düşülmemiş ve süreli projelerle buradaki arkadaşlar elinden geleni yapmışlar. Şimdi artık Düzce'nin kültür turizminde hak ettiği değere kavuşmasını sağlamamız lazım. Arkeolog ve uzmanlarla yaptığımız istişarelerde buradaki Antik kalıntıların 3 yılda istikrarlı bir kazı çalışması ile ortaya çıkarılabileceğini konuştuk. Bu konuda üniversitemizde çok donanımlı akademisyenlerimiz var, Arkeoloji bölümünün değerli öğrencileri var. Bir kaynak onları bekliyor, Batı Karadeniz'in tek ve en eski yerleşim yerini gün yüzüne çıkaracaklarına inanıyorum” dedi.

“Kurugöl için en kısa zamanda harekete geçilecek”

Daha sonra Kurugöl'e giden Başkan Özlü, turistik tesis inşa edilmesi konusunda gerekli alt yapının hazırlanacağını belirterek “Kurugöl Düzce'nin saklı cennetlerinden birisi. Burayı doğa turizmine kazandırmak istiyoruz. Sınırlı kaynaklarla her fırsatı değerlendirmek istiyoruz. Burası için belediye olarak biz üzerimize düşen ön hazırlığı yapacağız. Burası doğasına dokunulmadan İstanbul ve Ankara'nın ortasında huzurun adresi olacak” şeklinde konuştu.