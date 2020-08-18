Antik tiyatro kazılarında heyecan verici gelişme

Prusias Ad Hypium Antik Kenti'nin doğu yakasında yapılan kazı çalışmalarında mevcut basamakların yer seviyesinin altındaki kısımlarının zarar görmediği ve büyük oranda korunduğu tespit edildi.

Konuralp Antik Tiyatro kazı alanında yapılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bölgede yapılan araştırmalarda restorasyon için ölçme ve modelleme işlemi daha önce yapılmıştı. Haftanın 7 günü aralıksız devam eden ve Düzce Belediyesi personelinin de gönüllü olarak destek verdiği kazı çalışmalarında bugün heyecan verici bir gelişme yaşandı. Prusias Ad Hypium Antik Kenti'nin doğu yakasında yapılan kazı çalışmalarında mevcut basamakların yer seviyesinin altındaki kısımlarının zarar görmediği ve büyük oranda korunduğu tespit edildi. Üzeri toprakla kaplı olan alanda ince kazı çalışması yapan Arkeologlar yaptıkları incelemede basamakların aslına yakın durumda olduğunu belirledi. Helenistik Çağ'da (M.Ö. 300-30 civarı) yapıldığı bilinen Antik Tiyatro hakkında açıklamalarda bulunan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü de kazılarda ortaya çıkan manzaranın önemli bir gelişme olduğundan bahsederek şunları söyledi: “Üzerinden 2000 yıl geçmiş, uzun bir serüvene sahip Prusias Ad Hypium Antik Kenti kalıntılarında her gün yeni bir gelişme ile karşılaşıyoruz. Bugün kazı çalışmalarımızla gün ışığına kavuşan alanların aslına en yakın halde, sağlam olduğunu gördük. Bu bizi çok heyecanlandırdı, Türkiye medeniyetler beşiği, her noktadan tarihin seyrini değiştirecek kalıntılar çıkıyor. Bunlar Dünya Mirası, insanlığa miras tarihi bir nokta. Arkeologlarımızın rehberliğinde, personelimizin de desteği ile daha çok sürprizlere imza atacağız. Burada saklı tarih, Dünya tarihine Konuralp'i, Düzce'mizi anlatacak” dedi.