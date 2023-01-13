Ar-Ge çalışmaları hakkında bilgi aldılar

DÜZCE(İHA) – Düzce ve Bolu'da KOBİ'lerin dijitalleşme sürecine eşlik edip onların çözüm ortağı olan Serbay'ı AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın ve AK Parti İl Başkanı Suat Güner ziyaret etti.

Milletvekili Arzu Aydın ve İl Başkanı Suat Güner Serbay'ın Bolu Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde bulunan Ar-Ge Merkezinde incelemelerde bulundular. Serbay Ajans Başkanı Görkem Özdemir mevcut Ar-Ge çalışmaları hakkında bilgiler vererek KOBİ'lerin dijitalleşme sürecinde onların çözüm ortağı oldukları ve 2022 yılında birçok projeye imza attıklarını söyledi.

Özdemir ayrıca 2023'de büyümeye ve Ar-Ge çalışmalarını artarak devam edeceğini aktardı.