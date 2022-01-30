Ara tatilde okulda yenileme yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesinde bulunan Anadolu Kalkınma Vakfı Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde yenileme çalışmaları yapıldı.

Düzce'de okullardaki yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda, Çilimli Anadolu Kalkınma Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yenileme çalışmaları yapıldı. Okul yöneticileri ve öğretmenlerin çalışmaları ile okulda atıl olarak kullanılan iki sınıfta yenilemeler yapıldı. Bu kapsamda, konferans salonunun yapımı tamamlanarak ilgili malzemeler yerleştirildi. Daha sonra kimya teknolojileri alanı için laboratuvar yapılarak bitirildi. Tamamlanan okul, ara tatilin ardından gelecek öğrencileri beklemeye başlandı.