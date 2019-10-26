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Araç bariyerlere çıkarak durdu; 4 yaralı

Düzce D-100 karayolu Kervan kavşağında meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç bariyerlere çıkarak durabildi.

Kazada araç içinde olan 1'i bebek 4 kişi yaralandı.


Kaza gece saatlerinde D-100 karayolu Kervan Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Bolu'dan Sakarya istikametine gitmekte olan Serhat Şahin idaresinde ki 41 ACL 733 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bariyerlerin üzerine çıktı. Bariyerlere çarparak duran aracın içerisinde bulunan Seher Ş., Fatma K., Mahmut K. ve 8 aylık bebek olan Enes Ş. yaralandılar. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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