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Araca sıkışan kertenkele kurtarıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Kültür Mahallesinde bir araca sıkışmış halde bulunan Kertenkele kurtarılarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Kültür Mahallesinde bir araca sıkışmış halde bulunan Kertenkele kurtarılarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri bir kertenkeleyi kurtardı. Kültür Mahallesi'nde sabah saatlerinde işine gitmek isteyen bir kişi aracının motor kısmından sesler duydu. Motor kapağını açan şahıs kertenkele ile karşılaşınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 30 santim uzunluğundaki kertenkeleyi alarak Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim ettiler. Teslim alınan kertenkele veteriner hekimler tarafından yapılan kontrollerinin ardından doğaya salındı.

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