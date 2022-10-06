Aracın motor kısmına giren kedi inatçı çıkınca işe taksiyle gitmek zorunda kaldı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de sabah saatlerinde işe gitmek için aracına binen sürücü, kedi sesi geldiğini duyunca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İnatçı kedi aracın içinden çıkmayınca vatandaş ise işe taksiyle gitti.

Olay, Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işe gitmek için 81 BE 356 plakalı hafif ticari aracına binen Murat Kabasakal, motor kısmından kedi sesi geldiğini fark etti. Bir süre aracın başında bekleyen Kabasakal, kediyi çıkarmaya çalıştı. Kedinin çıkmaması üzerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kediyi dışarıya çıkarmak için çalışma başlattı. Uzun süre uğraşan ekiplerin çabası sonuçsuz kaldı. Bunun üzerine ekipler, Kabasakal'a aracını kullanmamasını söyledi. Sürücü Kabasakal ise kedinin aracın içinden kendiliğinden çıkabileceğini düşünerek işe taksiyle gitti.

Ekiplerin kediyi çıkartmak için verdiği çaba ise Murat Kabasakal tarafından cep telefonu ile kayda alındı.