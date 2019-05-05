Aracında silahla yakalandı, Ramazan'ı kutlamak için aldığını söyledi

Sürücünün silahları gelen Ramazan ayını kutlamak için aldığını söylemesi polisleri şaşırttı.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde trafik uygulaması yaptı. Valilik Kavşağı'nda denetim yapan ekipler, durdurdukları bir otomobilin arka koltuğunda şarjörlü av silahı olduğunu fark ettiler. Bunun üzerine olay yerine çağrılan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte araçta detaylı inceleme yapan ekipler, otomobilin torpido bölümünde de kurusıkı tabanca buldular. Av silahı ve tabancaya el koyan ekipler, sürücü T.K'yı ifadesini almak üzere Osman Çatana Polis Merkezi'ne götürdüler. T.K.'nin alınan ifadesinde gelen Ramazan ayını kutlamak için silahları aldığını söylemesi polisleri şaşkına çevirdi.

"Ramazan ayı huzur ayıdır, huzuru bozmayın"

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ise, Ramazan ayının huzur, sükunet, sabır ayı olduğuna dikkat çekerek, Ramazan ayını kutlama bahanesiyle havaya silahla, tabancayla ateş etmenin insanları tedirgin ettiğini, bunun da Ramazan ayının manasını bozduğunu vurgulayarak, toplumun huzur ve sükunetini kimsenin bozmasına izin verilmeyeceğini dile getirdiler.