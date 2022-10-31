Araçlarda kış bakımı önemli

Uzmanlar, sürücülerin olumsuzluklarla karşılaşmamaları için araçların bakıma girmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Yaz mevsiminin sona ermesiyle tüm sürücülerin araç bakımı konusunda önlemlerini alması gerekiyor. Sürücülere uyarılarda bulunan araç bakım servisi müdürü Ümit Sel, "Zorlu kış şartları koşullarında sadece dikkatli araç kullanmak ve trafik kurallarına uymak yeterli olmuyor. Araçların yapılması gereken kışlık bakımları var. Öncelikle kış lastiği. Kış lastiklerinin zorunlu takılması lazım. Ön takım, ön sistem, direksiyon sistemi bunların mutlaka bakımdan geçmesi gerekiyor. Yazın aracımızı kullandık, tatile gittik, memlekete gittik. Yıpranma veya aşınmalar olabilir. Mutlaka gözden geçirilmesi lazım. Akü bakımlarının yapılması lazım. Şarj sistemlerine bakılması gerekiyor. Kış aylarında sorun yaşanmaması için silecek sistemlerini kontrol etmemiz gerekiyor. Kışlık cam suyu kullanılması lazım. Kışın aracın arkadan attığı çamur cama geldiği zaman bunu temizleyebilecek tek şey kışlık cam suyudur. Normal suyla hiç olmadık yerde temizleyemeyebilir. Bu yüzden kışlık cam suyu kullanırsak fayda görürüz" dedi.