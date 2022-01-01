Aralık ayında Düzce rekor kırıldı

Geçtiğimiz hafta ülkeyi etkisi altına alan soğuk hava dalgasının ardından Aralık ayı içerisinde oluşan sıcak hava dalgası sıcaklık rekorlarını da beraberinde getirdi. Ülke genelinde bir çok yerde sıcak hava dalgası etkili olurken, Düzce sıcak hava rekoru kıran şehirlerden birisi oldu. Buna göre Düzce 20.5 derece sıcaklık ile ülkenin en sıcak yeri olurken, Yalova 20.2 derece ile ikinci, Ordu 19.7 derece ile üçüncü en yüksek sıcaklık ölçülen şehir oldu. En düşük sıcaklık ise Ağrı'da -14.7 olarak ölçülürken, Ağrı'nın Hamur ilçesi -13.4 derece ve Ardahan'ın Göle ilçesi -13 derece ile takip etti.