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Arama çalışmalarında dalgıçlar dalgalarla da mücadele etti

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde dün gece sahilde kaybolan yaşlı adam için arama çalışmaları sürüyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde dün gece sahilde kaybolan yaşlı adam için arama çalışmaları sürüyor. Dalgıçlar arama çalışmaları sırasında dalgalarla da mücadele etti.



Düzce'nin Akçakoca ilçesinde dün geceden bu yana kendisinden haber alınamayan 74 yaşındaki Ahmet Yiğit'i arama çalışmaları sürüyor. Arama çalışmaları sırasında Devlet Su İşleri Tesisi mevkiinde Ahmet Yiğit'e ait eşyalar sahilde bulundu. Kendisinden haber alınamayınca denize girdiği düşünülen Yiğit'i denizde arama çalışmaları başlatıldı. Askeri dalgıçlar arama çalışmaları sırasında bir yandan da dalgalarla mücadele ettiler. Yapılan aramalara rağmen havanın kararması ile çalışmalar durduruldu. 74 yaşındaki yaşlı adam için çalışmaları sabah saatlerinden itibaren tekrar başlatılacak.

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