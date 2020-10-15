İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Arama kurtarma dernekleri ile ‘Yardımlaşma Protokolü' imzalandı

DÜZCE (İHA) – Meydana gelebilecek afetler için Düzce Valiliği kentte bulunan arama kurtarma sivil toplum kuruluşları arasında ‘Yardımlaşma Protokolü’ imzalandı.

DÜZCE (İHA) – Meydana gelebilecek afetler için Düzce Valiliği kentte bulunan arama kurtarma sivil toplum kuruluşları arasında ‘Yardımlaşma Protokolü' imzalandı.


Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında Düzce Valiliği ile Düzce Arama ve Kurtarma Derneği (DAKE), Ulusal Keşif Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği (UKSAR), Afet Gönüllüleri Derneği (AFGD), Düzce Telsiz ve Radyo Amatörleri Derneği (DÜZRAD) arasında "Yardımlaşma Protokolü" imzalandı. Protokol ile Düzce'de ve diğer illerde meydana gelebilecek deprem, sel, toprak kayması, büyük yangınlar ve diğer afet ve acil kurtarma arama-kurtarma, haberleşme ve afet sonrası iyileştirme çalışmaları, eğitim ve tatbikatlarda işbirliği içinde yardımlaşma amaçlanıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.