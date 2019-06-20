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Arap işadamı Raish'den DTSO'ya ziyaret

Arap iş adamı Naim Abu Raish, Düzce’deki yatırım imkanlarını görmek ve yatırım alanları ile ilgili bilgi almak üzere Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin’i ziyaret etti.

Arap iş adamı Naim Abu Raish, Düzce'deki yatırım imkanlarını görmek ve yatırım alanları ile ilgili bilgi almak üzere Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin'i ziyaret etti.


Ziyarette, yeni açılan Organize Sanayi Bölgeleri ve burada yapılabilecek yatırımlar hakkında Naim Abu Raish'e bilgiler veren Tuncay Şahin, kamusal destekler, teşvik imkanları ve oda kanalıyla sağlanabilecek diğer olanakları da Raish'e aktardı.

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