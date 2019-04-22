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Araştırma projelerine başlamadan bunu mutlaka yapın

DÜZCE (İHA) – Düzce Teknoloji Transfer Ofisi Fikri Sınai Mülkiyet Hakları birim sorumlusu Yasin Gök, araştırma projelerine başlamadan mutlaka fikirlerin veya düşüncelerin patent veri tabanlarından detaylı bir şekilde araştırılmasını ve bu alandaki çalışmaların boşa gitmemesi gerektiğini vurguladı.


Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (Düzce TTO) Fikri Sınai Mülkiyet Hakları birimi tarafından düzenlenen “Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Farkındalık Semineri” Düzce Üniversitesi İstiklal Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Düzce Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencilerinin katıldığı programda, Düzce TTO FSMH birim sorumlusu Yasin Gök, marka, patent ve faydalı model konularında temel seviyede bilgilendirmede bulundu. Patent araştırmasının önemine dikkat çeken Gök, araştırma projelerine başlamadan mutlaka fikirlerin veya düşüncelerin patent veri tabanlarından detaylı bir şekilde araştırılmasını ve bu alandaki çalışmaların boşa gitmemesi gerektiğini vurguladı.


Patent dosyalarının yüzde 90'ının korunmadığını belirten Gök, bu açık havuzun araştırma projesine başlayacaklar için büyük bir kaynak olduğunu ve bu havuzdan yararlanarak projelerine, fikirlerine ve çalışmalarına yön verebileceklerini sözlerine ekledi.


Düzce TTO olarak FSMH konusunda Düzce Üniversitesi'ndeki sayının arttırılmasına ve ortaya çıkan fikri sınai mülkiyet haklarının ticarileştirilmesine hız verdiklerini söyleyen Gök, 2019 yılı itibari ile süreçlerin daha hızlı ve daha aktif bir şekilde işletilerek, sürecin yönetileceğini, Düzce TTO'dan buluş başvuruşlarında akademisyenlerin ve öğrencilerin fikirleri ve projeleri için detaylı bilgi alabileceklerini ifade etti.

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