Arı kovanından Dubai'ye

2023'teki hedeflerinin, ürün yelpazesini genişletmek ve global bir marka haline dönüşmek olduğunu belirten Yönetim Kurulu Başkanı Nesim Avcı, "Dubaili paydaşlarımızla beraber Düzce'de büyük bir yatırım, fabrika binası çalışmamız var. Yakın bir zamanda inşallah hayata geçireceğiz" dedi.

Arı ürünlerini bilimsel metotlarla işleyerek modern tüketim formalarına dönüştüren Arı Mucizesi, Ar-Ge çalışmalarıyla birlikte zengin içerikli ürünler geliştirmeye devam ediyor. 2016 yılında Düzce Üniversitesi iş birliğinde yapılan akademik çalışmalarla ürün yelpazesini geliştiren Arı Mucizesi, helal ve kalite sertifikalı ürünleriyle güven veriyor.

"Ürünlerin bağışıklık üzerindeki etkileri neticelenince pazara sunmaya karar verdik"

Arı Mucizesi Doğal Ürünler Pazarlama A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Nesim Avcı, Arı Mucizesi'nin Düzce Üniversitesi Teknopark'ında başlayan bir fikrin ürünü olduğunu belirtti. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için kullanılan propolisin, geliştirilmesi için çok sayıda araştırma ve çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Avcı, "Akademisyenlerimizle birlikte yaptığımız AR-GE çalışmalarıyla, propolisin nano komplikasyon teknolojiyle üretilmesi noktasında başarı elde ettik. İlk olarak ürün çıktıları oluştu, bunlar da ürün geliştirmeye dönüştü. Düzce Üniversitesi'nin bize tahsis ettiği Ar-Ge merkezinde ürünü ticarileştirdik. Portatif üretimleri bitti, yapılan klinik çalışmalar, hücre kültürü üzerindeki deneyler ürünlerin bağışıklık üzerindeki etkileri neticelenince pazara sunmaya karar verdik" dedi.

"Bütün ulusal depolarda ürünümüz var"

Propolis başta olmak üzere 15'e yakın ürün geliştirdiklerini ve Türkiye'de satışa sunduklarını kaydeden Avcı, bu ürünlerin vatandaşlar tarafından severek tüketildiğine dikkat çekti. Yurt dışından da taleplerin olduğunu ifade eden Avcı, "Biz çok erken dönemde propolisi farklı bir metotla çözdüğümüz için, alkol değil kimyasal bir solvent (katı ya da sıvı haldeki maddeleri ayrıştırmak ve seyreltmek için kullanılan çözücüler) kullanmadan çözdüğümüz için yurt dışından talepler geldi. Tabii bizim ticari deneyimlerimiz neticesinde, Türkiye'de konumlanmamış bir ürünün global pazarda yer edinemeyeceğini farkında olarak öncelikle Türkiye'de bunu konumlandırmaya çalıştık. Şükürler olsun başardık. Bütün ulusal depolarda ürünümüz var. 8 bine yakın eczanede ürünlerimiz satışta. Bu sene itibariyle de ihracat globalleşme adımlarımızı atmış olduk. Dubai merkezli çalıştığımız paydaşlarımız var. Lübnan'da ürünün izinleri alındı. Irak'ta ürünlerin izinleri için başvuruda bulunuldu. Kosova'da ürünümüz var. Avrupa'ya doğru bu şekilde açılmaya başladık" diye konuştu.

"Dubaili paydaşlarımızla beraber Düzce'de büyük bir yatırım yapacağız"

Nesim Avcı, 2023'teki hedeflerinin ürün yelpazesini genişletmek ve global bir marka haline dönüşmek olduğunu vurguladı. Arı Mucizesi bünyesinde üretilen Apidemica serisi ile ilgili çeşitli yatırımların olduğunu söyleyen Avcı, aynı zamanda Dubaili paydaşlarıyla birlikte Düzce'de büyük bir yatırımı hayata geçirmeyi planladıklarını belirtti. Avcı, "Üniversiteyle iş birliği yaptığımız Ar-Ge ve pilot ölçekli üretimin artık endüstriyel boyuta taşınması için Dubaili paydaşlarımızla beraber Düzce'de büyük bir yatırım, fabrika binası çalışmamız var. Yakın bir zamanda inşallah hayata geçireceğiz. Önceliğimiz hazır bir binayı alıp orada üretimi endüstriyel boyuta taşımak. Son dönemde Türkiye ihracatta güzel başarılar elde ediyor. Bunun bize yansıyan tarafları da oluyor. Hem ürünün dönüşleri hem de Türkiye'deki ürünlerin yurt dışındaki cazibesi bizi de böyle bir yatırıma götürdü. Dubai merkezli gıda takviyesi ürün üreten bir grupla beraber, Düzce'de 2 bin 500 metrekare kapalı alanda globale hizmet edecek bir alana taşımak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Bitkisel ürünlerde etki mekanizması uzun vadede görülüyor"

Ürünlerin gelişimi için akademik desteğin önemli olduğunu ve bu yapılan Ar-Ge çalışmalarını yürütmeye devam edeceklerinin altını çizen Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akademik anlamdaki iş birliğimizi devam ettiriyoruz, çeşitlendiriyoruz. Çünkü her bir akademisyenin ilgi alanı farklı oluyor. Ürün yelpazesi geliştikçe, Ar-Ge paydaşı akademik desteğe de ihtiyacımız çeşitleniyor. Bu anlamda da Arı Mucizesi Akademi diye bir oluşumumuz var. Oradaki akademik çeşitliliği de artırıyoruz. Biz bu işe 2-3 Ar-Ge çalışanı ile başladık. Şu an 41 çalışanımız var ve sayımız her geçen gün atıyor. Yurt dışının ilgisini Arı Mucizesi'nin oluşturduğu etki olarak görüyorum. Çünkü, özellikle gıda ürünlerinde, gıda takviyelerinde, bitkisel ürünlerde etki mekanizması uzun vadede görülüyor. Bizim burada ileri teknoloji kullanmamız, bir Ar-Ge'nin neticesinde oluşmuş olması ürünlerin etki mekanizmasını hızlandırıyor. Bağışıklık sistemi, mide ile ilgili yaptığımız ürünler, çocuk gelişimi ile ilgili, iştah ile ilgili yaptığımız ürünler çok hızlı sonuç verdiği için rağbet görüyor. Genel olarak da Türkiye bir üretim merkezine dönüşüyor. Batı'nın, Körfez'in, Ortadoğu'nun şimdi de Rusya'nın üretim merkezine dönüşüyor. Diğer taraftan da ekonomik şartlarda bazı ülkelerin üretim altyapılarının zayıflaması da bizim için bir fırsat oluşturuyor. Şu anda 3 ülkede süreç başladı, ürünlerimiz gitti. Gelen talebin karşılanabilmesi için bu yatırımı yaptık"

"Türkiye'deki bir markayı globalleştirmenin heyecanını yaşıyoruz"

Türkiye'deki üreticilerin yurt dışına açılması gerektiğini düşünen Avcı, "Biz bu adımı attık, sonuçlarını alıyoruz. Her ürünün insanlar tarafından taktiri vardır, şu anki dönemde bağışıklığın önem kazandığı bir dünyada ürünlerimize rağbet güzel. Bu anlamda da Arı Mucizesi ürünlerinin hızla yayılması için Türkiye'deki bir markayı globalleştirmenin heyecanını yaşıyoruz. Ülkemize faydalı olur katma değer üretiriz, Türkiye'den bir markayı dünyaya açmış oluruz" sözlerine ekledi.