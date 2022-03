Arı Mucizesi'nden büyük yenilik

Arı Mucizesi, Düzce Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmaları sonucunda, propolisi Türkiye'de ilk kez yumuşak kapsül (softgel) formunda üretti. Propolisin tadından ve kokusundan rahatsız olanlar için büyük kolaylık sunan Propolis Softgel, yumuşak kapsül olarak mide asidinden daha az etkilenerek ince bağırsağa ulaşıyor ve yüksek emilim imkanı sunuyor.

Arı Mucizesi, doğal ürünlerde kullandığı yüksek teknolojik yöntemler ile propolisli ürünlerin kullanımını kolaylaştırarak sağlıklı yaşam anlayışına yeni bir soluk getirdi. Ürettiği ürünlerde biyoyararlanımı artırabilmek ve ürünlerdeki etken maddelerin formülasyonundan en yüksek seviyede faydalanmak için nano teknolojik üretim yöntemini kullanan Arı Mucizesi, Düzce Üniversitesi ile ortak üretim gerçekleştiriyor. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında ihtisaslaşan Düzce Üniversitesi ile gerçekleşen iş birliği sonucunda, ürünlerin etkinliğini, uluslararası standartlardaki analiz raporlarıyla ispatlıyor. Ürettiği tüm ürünlerde, doğanın gücünü bilimle buluşturarak insanların doğal ürünleri güvenle kullanmasını sağlıyor. Üniversitede yapılan preklinik ve klinik çalışmalarla ürün verimliliği yüksek, kaliteli, tüketici memnuniyetini üst düzeyde karşılayan, yüksek performanslı ürünler üretiyor. Bu ürünlerin en iddialısı olan Propolis Softgel, tat ve koku sorunu olmadığı için kullanıcılar tarafından büyük ilgi görüyor.

Arı Mücizesi'nden yapılan açıklamada “Düzce Üniversitesi'nde analiz edilip üretilen, yenilikçi Arı Mucizesi Propolis Softgel'in içerisinde propolis, oleuropein ve bor bulunuyor. Standardize edilmiş özel formülü sayesinde her kapsülde aynı etki görülür. Propolis Softgel, yumuşak bir çeper içerisinde, sıvı propolis içeren kapsüllerden oluşur. Dış çeperde tamamen helal üretim olan sığır jelatini kullanılır. Yumuşak kapsüllerdeki jelatin, propolis bileşenleri ile diğer zengin içerikleri oksidasyon ve bozulmalara karşı korur. Softgel formu, propolisin buruk tat ve kokusundan dolayı kullanım zorluğu çekenler için, kolay tüketim imkanı sunar. Alkol, etanol, glikol gibi hiçbir kimyasal ve solvent içermez. Yüksek polifenollü saf zeytinyağında, patenti Arı Mucizesi'ne ait, özel nano teknolojik yöntemle elde edilir. Propolis, zeytinyağı içerisinde oldukça etkin bir şekilde çözünür. Zeytinyağında çözünen propolise, bor ve oleuropein kolayca uyum sağlayarak propolisin etkinliğini daha da artırır. Arı Mucizesi Propolis Softgel'i, pratik ve rahat yutulabilir kapsül olması nedeniyle her an ve her yerde kolayca kullanmak mümkündür. Propolis Softgel her bir softgel (yumuşak kapsül) içinde, 150 mg. propolis, 75 mg. oleuropein, 1 mg. bor bulunur. Propolis Softgel'in içeriğini oluşturan bileşenlerden propolis; çinko, demir, kalsiyum, magnezyum, sodyum, bakır, potasyum mineralleri başta olmak üzere 300'e yakın yararlı bileşene sahiptir. En belirgin özelliği güçlü bir antiviral, antibakteriyel ve antioksidan olmasıdır. Diğer bir bileşen olan oleuropein, zeytin yaprağında bulunan; virüs, bakteri, mantar, küf ve diğer parazitlere karşı antimikrobiyal etkiye sahiptir. Bor minerali ise, doğada 150'den fazla çeşidi olan; sodyum, kalsiyum ve magnezyum içeren çok önemli bir elementtir. Bor, vücutta kalsiyum, D vitamini ve bazı minerallerin emilimini arttırarak kemik yapısını korur. Softgel formu, tüketim şekli ve bütün bu ergonomik bileşenler sayesinde, düzenli ve dengeli bir kullanım imkanı sağlar. Propolis Softgel, 11 yaş ve üzeri herkesin kullanımına uygundur. Propolis Softgel ile değişen havalarda, mevsim geçişlerinde, kalabalık ortamlarda, her zaman ve her yerde güvende olursunuz. Propolis desteğini günün her anı yanınızda hissetmek için, günde iki defa Arı Mucizesi Propolis Softgel kullanmayı unutmayın” denildi.