Arı ürünleri artık ithal edilmeyecek

Düzce Üniversitesi, ihtisaslaşma çalışmaları kapsamında bölgede arıcılık ve arı ürünlerinin yaygınlaştırılması için yoğun faaliyetler gerçekleştiriyor. Bu faaliyetler neticesinde Düzce Üniversitesi ilde üretilen ve kalitesinin bizzat üniversite laboratuvarlarında yapılan analizlerle teyit edilen propolislerin, doğrudan alıcılara ulaştırılmasına da aracılık ediyor. Bu bağlamda Düzce Üniversitesi'nden Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Meral Kekeçoğlu, ortak proje ve çalışmalar gerçekleştirdikleri Bezmialem Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Kartal, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Öztürk, Novanutricia firması sahibi Gamze Sart ve Gölyaka'dan Efteni Bal firması sahibi Hasan Örenay ile bir araya geldi.

Toplantıda, Novanutricia firması ile Efteni Bal firması arasında propolis ve bal temini hususunda iş birliği anlaşmasına varıldı. Özellikle arı ürünlerinin üretimi konusunda Düzce Üniversitesi tarafından, arıcılara verilen eğitimlerin artarak devam edeceği ve bu sayede propolis ve arı sütü gibi ürünlerin ithal edilmesinin önünün kesilmesi arzusunda olunduğu vurgulandı.