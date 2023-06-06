Arıcılara ana arı ve arı sütü üretim kursu

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi'nin (DAGEM) düzenlediği, Tarım ve Orman Bakanlığı sertifikalı “Ana Arı ve Arı Sütü Üretim Kursu” başladı.

Gerçekleştirilen teorik bilginin yanında, uygulamanın da yer alacağı eğitim kursunun açılışına; DAGEM Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Münir Uçak, DAGEM yetkilileri, Düzce Üniversitesi öğretim elemanları ile eğitim almak isteyen vatandaşlar katılım sağladı.

DAGEM'in kuruluş tarihi ve yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vererek konuşmasına başlayan Kekeçoğlu, DAGEM olarak öncelikli hedeflerinin topluma hizmet olduğunu vurguladı. DAGEM'in 2009 yılında Türkiye'nin ilk Avrupa Birliği Girişimcilik ödüllü projesi olduğunu hatırlatan Kekeçoğlu, merkezin kurulduğu tarihten itibaren Türkiye'nin çeşitli illerinde kadınlara, çocuklara ve arıcılara kurslar verdiklerini ifade etti.

DAGEM'in yurt dışında da tanındığını dile getiren Meral Kekeçoğlu, dünyanın 6 farklı ülkesinden bilim insanın merkeze gelerek, incelemelerde bulunduklarını söyledi. Yığılca arası üzerinde 2009 yılında çalışmaya başladığını ifade eden Kekeçoğlu, yapılan çalışmalar sonrasında; Yığılca arısının ancak 2022 yılında tescillenebildiğinin bilgisini paylaştı.

Yürüttükleri projelerle binlerce çocuk ve yetişkinlere dokunduklarının altını çizen Kekeçoğlu, yapılan bu çalışmalarla hem arının önemini anlattıklarını, hem de bilgili ve nitelikli arıcılar yetiştirdiklerini ifade etti.

“Başarılı olmak için arı sayısını değil, profesyonel arıcıların sayısını artırmak gerekir” diyen Doç. Dr. Kekeçoğlu, DAGEM olarak düzenledikleri bu kurslarla profesyonel arıcılar yetiştirdiklerine dikkat çekti.

Türkiye'nin çeşitli illerinden katılımın olduğu etkinlikte, arıyı tanıtarak eğitim kursuna başlayan DAGEM Müdürü Kekeçoğlu, ana arı ve arı sütü üretimini anlattıktan sonra, katılımcılarla birlikte DAGEM'de uygulamalı olarak çalışmalar yapılacağını sözlerine ekledi.

Kurs sonunda düzenlenecek mülakatta başarılı olan kursiyerlere üretim sertifikaları verilecek.