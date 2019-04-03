Arıcılığın geliymesi için önemli destek veriliyor

Düzce Gölyaka Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimlere; DAGEM Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Meral Kekeçoğlu, Merkez Müdür Yardımcısı ve Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Arıcılık Programı Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Dr. Münir Uçak ile Öğr. Gör. Merve Kambur katıldı. Bölgesel kalkınmayı hedefleri arasına alan Düzce Üniversitesi, bölge halkının mesleklerini daha bilinçli bir şekilde yürütebilmeleri için eğitimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda DAGEM yetkilileri kursa katılan arıcılara; arıların anatomik ve fizyolojik yapısı, arı davranışları, arıcılığın esasları, koloni bakım ve yönetiminde uyulması gereken koşullar, arıcılığın püf noktaları, ülkemizde arı genetik çeşitliliği, bunların önemi ve bu çeşitliliğin flora ile uyumu, arı hastalık ve zararlıları ile mücadele de en doğru ve en güncel yaklaşımlar gibi konular anlatıldı.

Ayrıca kursta; ana arı yetiştiriciliği, arı sütü, arı zehri, bal, polen, propolisin yanı sıra apilarnil ve apistotale gibi ürünlerin elde edilme yöntemleri, Arı ürünlerinin üretiminde kullanılan güncel teknikler için ana arı larvası aşılama ve üretim setleri, arı sütü üretim aparatları, erkek arı larvası toplama cihazı, arı zehri toplama aparatı, propolis tuzağı gibi moderne cihazların ve malzemelerin tanıtımı ve kullanılmasına yönelik uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi. Eğitimler sonunda kursa katılan 51 arıcı bal dışındaki diğer ürünlerin (propolis, arı sütü ve arı zehiri) üretimine teşvik edildi. Arıcılığın ve arı ürünlerinin aile ve bölge ekonomisine önemli düzeyde katkı sağlama potansiyeli bulunmaktadır. Bu nedenle Merkezimiz arıcılık eğitimleri ile bölgesel kalkınmaya destek vermeye devam edecek.