Arıtma tesislerini ve enerji geri kazanımını yakından incelediler

Gerçekleştirilen ziyaret ile Düzce Üniversitesi öğrencileri arıtma tesislerini ve bu tesislerde enerji geri kazanımının nasıl olduğunu yerinde inceleme fırsatı buldu. Kurulu gücü 1.3 MW olan ve 4000 panel bulunan güneş enerjisi ile elektrik üretim santralini yerinde görüp hakkında bilgi edinen öğrenciler, son olarak İSU Genel Müdürlüğü, Kandıra Namazgah Barajı'ndan elektrik üretmek için 1,70 MW kurulu gücünde hidroelektrik santralini ziyaret etti. Hidroelektrik santralin çalışma ayrıntılarını öğrenmek için kontrol odasında kullanılan yazılımlar üzerinden bu konuda kısa bir eğitime katılan öğrenciler, kendilerine yakın ilgilerinden dolayı yetkililere teşekkür etti.