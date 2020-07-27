Arkadaş kitabı 19 bin ilkokul öğrencisine dağıtılacak

DÜZCE (İHA) – Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilkokul öğrencileri için hazırlanan Arkadaş kitabı Düzce'de il genelinde dağıtımları tamamlandı. 19 bin 714 öğrenciye okul müdürlükleri tarafından dağıtımlar hızlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı korona virüs salgını sonrasında okullara gidemeyen öğrenciler için Arkadaş kitabı çıkarttı. Ülke genelinde milyonlarca ilkokul öğrencisine dağıtımı başlayan ‘Arkadaş' kitabı Düzce'de 19 bin 714 öğrenciye dağıtılması için okul müdürlüklerine kitaplar ulaştırıldı. Okul müdürlükleri Korona virüs önlemlerini dikkate alarak öğrencilere ücretsiz tatil kitabını ulaştıracak.