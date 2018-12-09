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Arkadaşlar arasında çıkan kavga kanlı bitti

Düzce’nin Gümüşova İlçesi’nde arkadaş grubu arasında çıkan tartışmada silahlar patladı.

Düzce'nin Gümüşova İlçesi'nde arkadaş grubu arasında çıkan tartışmada silahlar patladı. Çıkan kavgada bir kişi ağır yaralandı.


Olay 00.30 sıralarında Düzce'nin Gümüşova İlçesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İlçe merkezinde bulunan bir kahvehanede zaman geçiren arkadaş grubu arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrasında gruptan 1 kişi yanında taşıdığı silahla tartıştığı arkadaşı Cevat Çakmak'a ateş etti. Cevat Çakmak, göğsüne isabet alan kurşunla ağır yaralandı. Kahvehanede bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri yaralı Cevat Çakmak'a olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak yaralı Çakmak'ı ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdılar. Tedavi altına alınan Cevat Çakmak'ı vuran şahsın belirlenmesi için polis ekipleri bölgede çalışma başlattı.


Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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