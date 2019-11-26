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Arnavutluk'taki depremzedelere Türk Kızılay'dan yardım eli

Arnavutluk’taki deprem sonrası çadır, battaniye ve hijyen setinin yer aldığı tırlar Türk Kızılay Batı Karadeniz Afet Bölge Müdürlüğünden yüklenerek yola çıktı.

Arnavutluk'taki deprem sonrası çadır, battaniye ve hijyen setinin yer aldığı tırlar Türk Kızılay Batı Karadeniz Afet Bölge Müdürlüğünden yüklenerek yola çıktı.


Arnavutluk'ta meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası çok sayıda yapının yıkıldığı öğrenilirken, deprem sonucu mağdur olan halk için Türk Kızılayı hemen harekete geçti. Düzce Batı Karadeniz Afet Bölge Müdürlüğü depolarında bulunan bin kişi kapasiteli 120 çadır tırlara yüklendi ve yola çıktı.


Türk Kızılay Batı Karadeniz Afet Bölge Müdürü Zafer Kamber, yardım tırlarının yola çıktığını belirterek, “Dün gece 03.53 sıralarında Arnavutluk'un Tiran Başkentine 34 kilometre kuzeybatısında Dıraç kentinde yaşanan bir deprem meydana geldi. Deprem haberini alır almaz, Genel Başkanımızın talimatları doğrultusunda bütün bölge müdürlüklerimiz teyakkuz haline geçti. Akabinde hızlı bir şekilde Arnavutluk Kızılhacı ile gerekli görüşmeler yapıldı. Onaylar alındı. Bölge müdürlüğümüzden bin kişi kapasiteli Toplam 120 çadır tırımıza yüklendi. Ankara'dan da 2 bin 750 battaniye ve 100 hijyen seti an itibari ile yola çıkmış vaziyette. Bunun yanında Bosna Hersek'teki delegasyonumuzdan da 3 uzman arkadaşımız Arnavutluk'a geçmiş durumda. Toplamda 9 personel ile Arnavutluk'ta ki arama kurtarma çalışmalarına ve insani yardım faaliyetlerine hızla katılacağız” dedi.

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