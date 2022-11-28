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Arnavutluk'tan Düzce'ye destek

Arnavutluk Ulusal Sivil Savunma Kurumu Genel Müdürü Haki Çako ve heyeti Düzce’ye gelerek, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.

Arnavutluk Ulusal Sivil Savunma Kurumu Genel Müdürü Haki Çako ve heyeti Düzce'ye gelerek, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.


Düzce'de meydana gelen depremin ardından şehre ulusal ve uluslararası desteklerden devam ediyor. Deprem bölgesine gelen Arnavutluk Ulusal Sivil Savunma Kurumu Genel Müdürü Haki Çako ve beraberindeki heyet Düzce'ye geldi. AFAD Başkanı Yunus Sezer ile görüşen heyet, iki ülke arasındaki iş birliğinin değerlendirdi. Görüşmede ayrıca Düzce'deki çalışmalar hakkında bilgi verildi.

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