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Aromatik bitki bahçelerine anne eli değdi

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde bulunan aromatik bitki bahçelerine anne eli değiyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan aromatik bitki bahçelerine anne eli değiyor.


Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü Altınçay İşletme Şefliği bölgesinde gerçekleştirilen aromatik bitki bahçesi çalışmaları kaldığı yerden devam ediyor. Çalışmalar, İşletme Müdür Yardımcısı Fatih Dinçer ve Orman Mühendisi Emine Kartal'ın saha kontrolleri eşliğinde bölge yöresindeki orman köylüleri ile birlikte gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz sonbaharda bölgeye dikilen, yoğunluk olarak biberiye, adaçayı, kekik ve lavanta bitkilerinin çevre temizliğiyle birlikte ot alma, çapalama ve bakım çalışmaları anne elleri tarafından titizlikle yapıldı.

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