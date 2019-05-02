Artık daha profesyonel üretilecek

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi'nin (DAGEM) Gölyaka ilçesinde verdiği teknik arıcılık, ana arı ve arı sütü üretimi eğitimleri sonucu başarılı olan arıcılara sertifikaları törenle takdim edildi.

Bölge ekonomisine katkı sağlama potansiyeli yüksek olan arıcılığı geliştirmek, arı ürünlerinin üretim miktarı ve çeşitliliğini arttırmak için Düzce Üniversitesi, eğitim ve uygulama konusunda destek vermeye devam ediyor. Kestane balı ve orman gülü balı üretiminin yanı sıra arı zehiri, apilarnil ve arı ekmeği üretimi için de son derece önemli bir potansiyele sahip olan Düzce'de Düzce Üniversitesi, arı ürünleri üretim çeşitliliğinin arttırılması ve bu ürünlerin katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

“Hedef Düzce'yi arıcılıkta lider marka yapmak”

Bu kapsamda DAGEM, üreticilere eğitim ve uygulama konusunda da destek vermeye devam ediyor. Teknik arıcılık, ana arı yetiştiriciliği ve arı sütü üretiminin öğretildiği kurstan mezun olan arıcılar, artık daha profesyonel üretim yapacaklar. DAGEM ve deneyimli ekibi, arıcılığın her alanında halk ile el ele çalışarak Düzce'yi arıcılıkta lider marka yapmayı hedefliyor.