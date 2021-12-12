Artık hastalar çok daha kolay nakledilebilecek

Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz'da ekiplerin başında çalışmaların bir an önce bitirilmesi için çalışmalara katılıyor.

Yoğun bakım ve acil sağlık hizmetleri konusunda sık sık helikopter ambulanslar Düzce'ye gelerek hasta nakli yapmaları sırasında yaşanan sorunlar üzerine Düzce Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. Ambulans helikopterlerin Düzce Üniversitesi stadyumuna inmesi Atatürk Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinden alınan hastaların nakilleri uzun sürüyordu. Bunun üzerine çalışma başlatan Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, proje hazırlayarak Düzce Valisi Cevdet Atay'dan onay aldı. Ardından da özel idare kaynakları ile ambulans helikopterlerin inebilmesi için Atatürk Devlet Hastanesi yanında bulunan alana helikopter pisti çalışması başlattı. Pistin bir an önce bitirilmesi için çalışmaları yakından takip eden Dr. Yasin Yılmaz, ekiplerden da anlık olarak çalışmanın safhaları hakkında bilgiler alıyor.

Devlet Hastanesinin yanına kurulacak olan helikopter pisti ile birlikte ambulans helikopterle yapılacak hasta nakilleri çok daha kısa sürede ve özel çaba gerektirmeden yapılabilecek.