As Gençlik ve Spor Kulübü şampiyon oldu

2019 Türkiye Satranç Federasyonu Türkiye Şampiyonası Bölge Finalleri As Gençlik ve Spor Kulübü'nün Şampiyonluğuyla sona erdi.

Düzenlenen finallerde Düzce grubunda 14 takım kıyasıya mücadele etti. 6-7 ve 28 Nisan tarihlerinde 5 tur üzerinden yapılan maçlar sonucunda 1. Düzce As Gençlik ve Spor Kulübü, 2. Düzce Siyah Beyaz Satranç Kulübü, 3. Düzce Belediyesi Spor Kulübü oldu. Statü gereği ilk ikiye giren kulüpler 15 Temmuz'da başlayacak olan Türkiye Kulüpler Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Türkiye Finallerinde de ilk 6 ya giren takımlar 2. Lig'e çıkacak.

Düzce As Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Nedim Yılmaz yaptığı açıklamada ; ''Takımımız sonuna kadar şampiyonluğu hak etti. Bir sene boyunca yaptığımız çalışmalar sonucunda mutlu sona kavuştuk. Oyuncularımın hepsiyle gurur duyuyorum. Artık önümüzde Türkiye Finalleri var. İnanıyorum ki finallerde de takımımız ilk altıya girip ikinci lige çıkacaktır. Her şeyden önce, hazırlık dönemimizde ve lig maçları boyunca her türlü desteğini bizden esirgemeyen Başkanımız Erdoğan Bıyık'a da oyuncularım ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.