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Asansör boşluğuna düşerek ölen kurye son yolculuğuna uğurlandı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden kargo dağıtım görevlisi, son yolculuğuna uğurlandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden kargo dağıtım görevlisi, son yolculuğuna uğurlandı.


Düzce'de bir kargo firmasında dağıtım görevlisi olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Ümit Ceylan (36), kargo dağıtımı için gittiği sitenin asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi. Ümit Ceylan için Aynalı köyünde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, Ceylan'ın Demokrat Parti Düzce İl Başkanı babası Mithat Ceylan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt katıldı. Ümit Ceylan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından gözyaşları içerisinde defnedildi.

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