Asansör zemine çakıldı: 1 yaralı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de yük taşıma asansörünün zemine çakılması sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ilçenin Yeşil Mahalle mevkiinde bulunan bir tekstil fabrikasına öğle yemeği getiren Muhammet D. (45), atölyenin yük asansörüne yemekleri yerleştirdi. Daha sonra asansöre binerek yukarı çıkmak isteyen Muhammed D., asansörle birlikte zemine çakıldı. Sesi duyan vatandaşlar hemen tekstil atölyesinin girişine gelerek 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, asansörün altında kalan şahsı itfaiyenin yardımı ile çıkarttı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs Düzce Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.