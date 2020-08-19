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Asar deresi için en uygun proje seçilecek

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, şehrin ortasından geçen Asar Suyu Deresi için yapılacak en uygun projeyi belirlemek için jüri oluşturarak, Asar Suyu’nda yapılacak en uygun projeyi seçecek.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, şehrin ortasından geçen Asar Suyu Deresi için yapılacak en uygun projeyi belirlemek için jüri oluşturarak, Asar Suyu'nda yapılacak en uygun projeyi seçecek.


Düzce'nin tam ortasından geçen ve yıllardır bir çok proje yapılması beklenen Asar Suyu Deresi için Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü kolları sıvadı. Asar Suyu deresinde Devlet Su İşleri Müdürlüğü ile Düzce Belediyesi ortaklığında temizlik çalışmaları devam ederken, dere için en uygun proje seçilip hayata geçirilecek. Başkan Özlü, Türkiye'nin sayılı üniversitelerinden alanında uzman mimar, mühendis ve şehir plancılarından oluşacak bir jüri belirleyecek. Daha sonra ise Asar Suyu Deresi için en iyi ve en uygun projeyi seçerek uygulamaya koyulacak. Aynı çalışmalar Karaca Deresi içinde yapılacak.

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