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Asar Deresi proje yarışması için ilk toplantı yapıldı

Düzce Belediye Başkanı Dr.

Faruk Özlü Asar Suyu Projesi için düzenlenecek yarışma öncesi ilgili birim müdürleri ile bir araya geldi. Toplantıda jüri üyelerinin de katılımıyla yapılacak yarışma toplantısının detayları görüşüldü.


Faruk Özlü, seçim beyannamesinde geniş yer verdiği Asar Suyu Rekreasyon projesi ile ilgili toplantı düzenledi. İlgili birim müdürlerinin katıldığı toplantıda Asar Suyu için düzenlenecek proje yarışma toplantısının detayları görüşüldü. Yarışmada jüri üyeliği yapacak isimleri daha önce netleştiren heyet toplantıda jüri üyelerinin de katılımıyla yapılacak yarışma toplantısının akışını kararlaştırdı. Buna göre; yakın bir tarihte düzenlenmesi ve arazi incelemesi de yapılacak toplantıda konusu ve amacı hakkında bilgilendirme, şartnamenin kesinleştirilmesi, alan gezisi, değerlendirme ve sonuç çalışmaları yapılacak.


Yarışma toplantısının ardından da Asar Suyu için hazırlanacak birbirinden farklı projeler jürinin beğenisine sunularak Düzce'nin doğasına ve Asar Suyu'na en uygun olanı seçilecek.


Yarışmada jüri üyesi olacak isimler ise şöyleydi; Şehir ve Bölge Plancısı Dr. Öğretim Üyesi Ali Kılıç, Mimar Prof. Dr. Mehmet Murat Gül, Peyzaj Mimarı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, Yüksek Mimar S. Han Tümertekin ve Kentsel Tasarımcı Talha Kös.

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