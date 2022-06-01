Asar Deresi Projesi ödül getirdi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü; “Şehrin gerdanlığı için hazırladığımız projemiz için kısa süre sonra ilk kazmayı vuracağız. Projemizi Düzce halkımız da çok beğenecek” şeklinde konuştu.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün en çok önemsediği projelerden biri olan Asar Deresi için hazırlanan "Asar Deresi ve Çevresi Kentsel Tasarım Projesi' için bu ay içerisinde ihaleye çıkılacak ve kısa sürede çalışmalar başlayacak. Kentin simgesi haline gelecek olan Asar Deresi için 3 etap olarak planlanan projeye daha başlamadan ödül geldi. Düzce Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Yeşil Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'nda ödül aldı.

“Bu şehir hepimizin”

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, açıklanan proje sonuçları üzerinden yaptığı değerlendirme de “Türkiye Belediyeler Birliği çatısı altında düzenlenen yarışmada bizleri ödülü layık gören değerlendirme komitesine teşekkür ediyorum. Yeşil Düzce olarak anılan şehrimizin bu unvanını koruyarak kente yeni projeler kazandırmaya devam edeceğiz. Vatandaş odaklı, çevresel değerleri koruyan, kaynakları sürdürülebilir bir şekilde kullanarak ve sosyo-ekonomik dengeleri gözeterek temel kentsel hizmetlerin adil ve erişilebilir bir şekilde sağlandığı, yaşam kalitesi yüksek ve değer üreten bir kent oluşturulmasını amaçladık. Asar Deresi ve her iki yanında yapacağımız kentsel tasarım müdahaleleri ile kent içinde yapısal ve mekansal bütünleşmeyi sağlayarak, Asar suyunu kent içinde hissettiren ve yaşayan bir alan oluşturacağız. Proje alanına yapılacaklar tüm halka hitap edecek. Projemizi; Düzcelilerin yeşil alan, dinlenme alanı ve toplanma alanı ihtiyacına da yanıt verebilecek şekilde düzenleyeceğiz” şeklinde konuştu.