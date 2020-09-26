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Asar deresinde ıslah çalışmaları devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Kaynaşlı Belediyesi iş birliğinde Kaynaşlı sınırları içerisinden geçen Asarsuyu Deresi’nde ıslah çalışmaları devam ediyor.

DÜZCE (İHA) – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Kaynaşlı Belediyesi iş birliğinde Kaynaşlı sınırları içerisinden geçen Asarsuyu Deresi'nde ıslah çalışmaları devam ediyor.


Kaynaşlı sınırları içerisinden geçen ve daha önce bir çok kez sel ve su taşkınlarının yaşandığı Asarsuyu Deresi, Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'in girişimleri ile ıslah edilmeye başlandı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan destek ve Kaynaşlı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin girişimleri Asarsuyu Deresi'nde ıslah çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar kapsamında yaşam alanları bölgelerinde setler oluşturulacak. Dere yatağı içerisinde biriken kum, çakıl ve taşlarda temizlenecek.

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