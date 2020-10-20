Asar Suyu, Düzce'nin gerdanlığı olacak

Faruk Özlü, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu ile Asar Suyu Deresi çevre düzenlemesi ve ıslah çalışmaları hakkında görüştü. Başkan Özlü, Asar Suyu'nda hem fiziksel yapısı hem de şehir karakterine uygun şekilde peyzaj uygulaması yapılacağını belirtti.

Düzce'nin merkezinden geçen ve Başkan Özlü'nün ‘şehrimizin gerdanlığı' şeklinde nitelediği Asar Suyu Deresi için yapılacak köklü değişim için çalışmalar devam ediyor. Şehir kimliğine katkı sağlayacak ve Asar Suyu Deresinin görüntüsünü tamamen değiştirecek düzenleme çalışmaları konusunda Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Rektörü Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu ile dere çevresinde incelemelerde bulunan Başkan Özlü, Düzce'nin en önemli ve görünen akarsularından biri olan Asar'ın planlanan süre içinde yepyeni bir görüntüye kavuşacağını söyledi.

Asar Suyu Dere yatağında sürekli olarak temizlik yapılacağını daha önce açıklayan Faruk Özlü, çevre düzenlemeleri konusunda doğal bitki örtüsü ile uyumlu yeşil alan çalışmalarının uzman görüşler eşliğinde hayata geçirileceğini ifade ederek “Asar Suyu Deresi, çevresinde yaşam olan bir havza. Burada yapacağımız çalışmalar kent estetiğini desteklemeli ve uyum içinde olmalı. Elbette bu alana yapacağımız her türlü düzenleme toprak ve su karakteri ile uyumlu şekilde uygulanmalıdır. Bu konuda üniversitemizden değerli hocamızdan görüş aldık. En güzel görüntüyü yakalamak için gerekli fiziki ve teknik alt yapıyı sağlayacağız. Kalıcı bir iş yapmak için çalışıyoruz. Kendisine burada bizimle paylaştığı görüşler için teşekkür ediyorum. Daha güzel bir Düzce için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.